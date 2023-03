Israele ferma sostegno a radio dell'Anp Voce della Palestina

TEL AVIV - Il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir (leader del partito di estrema destra 'Potenza ebraica') ha ordinato oggi a un ufficio di Beit Hanina, a Gerusalemme est, di cessare immediatamente le sue attività in sostegno della 'Voce della Palestina', l'emittente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), il cui segnale arriva anche a Gerusalemme e in altre parti del territorio israeliano. Lo riferisce la radio dei coloni Canale 7.



L'emittente palestinese trasmette da Ramallah, in Cisgiordania, e può essere ascoltata anche nel territorio israeliano. Ancora non è chiaro quale impatto concreto possa avere il nuovo provvedimento. "Non possiamo accettare né consentire attività di incitamento e di sostegno al terrorismo, né da parte della Autorità nazionale palestinese, né di altri" ha dichiarato Ben Gvir, in un comunicato. "Lo stato di Israele è qua il sovrano - ha aggiunto - e chi cercasse di combatterlo si troverà al di fuori".