Crisi Tunisia a riunione Ue, estrema preoccupazione Italia

BRUXELLES - Su richiesta dell'Italia, a quanto si apprende, la crisi politica ed economica della Tunisia è sul tavolo del Consiglio Affari Esteri in corso a Bruxelles. Sul dossier l'Italia ha sottolineato "l'estrema preoccupazione" per uno scenario che può avere "conseguenze imprevedibili" con effetti anche sotto il profilo migratorio. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha posto anche l'accento sulla necessità di un'azione di sensibilizzazione sul Fondo Monetario Internazionale per lo sblocco del prestito da 1,9 miliardi di euro per la Tunisia. Il timore, infatti, è che la carenza dei fondi aumenti ulteriormente l'instabilità del Paese.