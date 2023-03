BRUXELLES - "La situazione in Tunisia è difficile, economicamente e politicamente. Non c'è ancora un accordo con il Fondo monteraio internazionale (Fmi) e sentiamo parole inaccettabile sui migranti sub-sahariana. Forse mi recherò in Tunisia, ma prima vediamo le posizione dei ministri oggi". Così l'alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell.