(ANSAmed) - BRUXELLES, 17 MAR - L'Unione europea dovrà "raddoppiare gli sforzi" per combattere l'immigrazione illegale in Tunisia, che è esplosa nel corso dei primi mesi del 2023. Ora la Tunisia ha infatti rimpiazzato la Libia come Paese di prima partenza (il 60% degli arrivi in Italia proviene da lì) contribuendo al 164% di aumento del traffico nella rotta Mediterranea centrale nel 2023. Lo sostiene - a quanto apprende l'ANSA - un report del Servizio di Azione Esterna dell'Ue che finirà sul tavolo dei ministri degli Esteri al consiglio di lunedì. Tra le azioni, si propone una missione, definita "partnership operativa", contro i trafficanti. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed