Israele: Gantz contro Netanyahu, 'rischiamo la guerra civile'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 MAR - Il premier Benyamin Netanyahu, con la sua controversa riforma del potere giudiziario, "sta conducendo il Paese verso una guerra civile".



Lo afferma su twitter l'ex ministro della Difesa Benny Gantz, oggi leader di un importante partito di opposizione parlamentare. "Siamo in un piano inclinato e il pericolo che essa si verifichi cresce di continuo. Ci stiamo spaccando all'interno". Secondo Gantz "il colpo di mano (di Netanyahu, ndr) potrebbe significare il crollo di Israele quale Stato ebraico, democratico e giusto". "Mi rivolgo a te, Netanyahu: siamo sull'orlo del baratro. La Storia - ha concluso - non ti perdonerà mai della distruzione che hai causato".



L'intervento di Gantz - un ex capo di Stato maggiore - giunge mentre altri ex responsabili della sicurezza hanno espresso analoghe apprensioni. Ieri l'ex capo dello Shin Bet (servizio di sicurezza interno) Nadav Argaman ha detto alla televisione commerciale Canale 12 che se saranno approvati i disegni di legge che il governo Netanyahu sta portando avanti alla Knesset (i quali prevedono una erosione del potere giudiziario a beneficio dell'esecutivo e del Parlamento) "Israele si troverà nell'anticamera di una dittatura". Lo Shin Bet, a suo parere "si spaccherebbe". In risposta ad una domanda Argaman ha detto di aver perso ogni residua fiducia in Netanyahu. Oggi un altro segnale di allarme è giunto dall'ex capo della Commissione per l'energia atomica di Israele, Zeev Snir. L'ex funzionario - che fino ad ora non aveva mai rilasciato interviste - ha detto fra l'altro a Yediot Ahronot che "senza il sostegno degli Stati Uniti per Israele sarebbe molto difficile sopravvivere. E questo è un 'understatement'. Non sopravviverebbe. Come premier - ha rincarato Snir - Netanyahu ha fallito".(ANSAmed).





