Tajani, faremo arrivare qui la famiglia del bimbo siriano morto a Cutro

ROMA - I migranti sopravvissuti a Cutro incontrati oggi dal governo erano "in gran parte afghani, in parte siriani", in fuga da "guerra civile, dittature", gli effetti del recente "terremoto". "Qualcuno ha posto il problema del ricongiungimento, c'è chi ha chiesto di rivedere la famiglia", la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "è stata molto disponibile". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Forum ANSA-Pe.



"Questa mattina ci siamo commossi quando abbiamo sentito un ragazzo siriano dire che suo fratello di sei anni era morto, e la sua richiesta di fargli rivedere la sua famiglia. Di fronte ad un dramma di questo genere noi abbiamo detto che lo avremmo aiutato a far arrivare la sua famiglia qua. Perché anche se siamo contrari all'immigrazione illegale, crediamo nella persona e in alcuni valori", ha annunciato. "Qualcuno poi ha chiesto di poter andare in altri Paesi, come la Germania, e il presidente del Consiglio chiederà al governo tedesco se potranno andare, perché noi possiamo risolvere solo i problemi di quelli che stanno in Italia", ha chiarito il titolare della Farnesina.