Siria: Assad, incontro Erdogan ma prima ritiri le sue truppe

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 MAR - Il contestato presidente siriano Bashar al Assad, sostenuto da Iran e Russia, si è detto pronto a incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a condizione che quest'ultimo ritiri le sue truppe dal nord della Siria. Lo si apprende da dichiarazioni dello stesso Assad riprese da media russi e riprese dai media di Damasco, all'indomani del suo incontro a Mosca col presidente Vladimir Putin. Da mesi il Cremlino cerca di avvicinare le posizioni di Damasco e Ankara in vista di una ripresa completa dei rapporti tra i due governi dopo 12 anni di gelo e conflitto armato nel contesto della guerra siriana. Da parte sua, Erdogan si è detto più volte pronto a incontrare Assad per suggellare il disgelo nei rapporti. A fine dicembre i ministri della difesa turco e siriano avevano incontrato a Mosca il loro omologo russo, il primo incontro del genere dal 2011.



Un incontro con Erdogan sarebbe possibile "quando la Turchia sarà pronta, chiaramente e senza esitazione, per un ritiro totale (dei suoi soldati) dal territorio siriano", ha detto Assad citato dal quotidiano siriano al Watan. Secondo il raìs di Damasco, Ankara dovrà anche "cessare ogni sostegno al terrorismo", riferendosi al sostegno della Turchia ai gruppi di miliziani siriani anti-regime nell'area nord-occidentale di Idlib e in alcuni distretti a nord di Aleppo al confine turco.



"Questo è l'unico scenario in cui potrebbe aver luogo un incontro con Erdogan", ha ribadito Assad. "Che interesse avrebbe un simile incontro e perché organizzarlo se non porta a una conclusione definitiva della guerra in Siria?", si è domandato in maniera retorica il presidente siriano. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva nelle ultime ore affermato che prima di un eventuale incontro tra Assad ed Erdogan si devono svolgere incontri preparatori. In tal senso era previsto per questa settimana a Mosca un incontro tra ministri degli esteri siriano, iraniano, turco e russo, ma la riunione è stata oggi rinviata a data da destinarsi. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed