Premier Mikati a Ordine di Malta, focus su crisi Libano e Siria

(ANSAmed) - ROMA, 16 MAR - Il primo ministro libanese Najib Mikati ha avuto colloqui questa mattina al Palazzo Magistrale con il Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta, Riccardo Paternò di Montecupo. Dopo l'incontro, Mikati è stato ricevuto dal Luogotenente di Gran Maestro, Fra' John Dunlap.



Nei colloqui - ai quali ha preso parte il Grande Ospedaliere Fra ' Alessandro de Franciscis - sono stati ribaditi gli ottimi rapporti sugellati da 70 anni di relazioni diplomatiche: l'Ambasciata del Sovrano Ordine di Malta a Beirut venne infatti aperta nel 1953 mentre l'Associazione ha avviato i suoi programmi di assistenza medica e sociale nel 1981. Da allora l'Ordine di Malta ha svolto - e continua a svolgere oggi - un ruolo chiave nel Paese dei Cedri, attraversato da una guerra civile durata 15 anni e da gravi crisi sociali ed economiche.



"L'Ordine di Malta svolge un lavoro eccellente nel mio Paese" ha affermato Mikati sottolineando la difficilissima crisi che sta attraversando il Libano e come 'le priorità del mio governo riguardano l'educazione e la salute".



Nei colloqui è stata affrontata anche la questione dei corridoi umanitari verso la Siria che sono ancora più indispensabili dopo il terremoto del febbraio scorso.



Il Gran Cancelliere ha ribadito che "il Libano è nel cuore dell'Ordine di Malta. Siamo pronti e disponibili a fare ogni possibile sforzo per aumentare i nostri programmi medici e sociali". Una riunione è prevista a Beirut nei prossimi giorni tra Mikati e il presidente dell'Associazione lLibanese Marwan Sehnaoui per fare il punto della situazione e coordinare gli sforzi".



Dal 2019 il Libano sta vivendo di nuovo una catastrofe umanitaria aggravata ulteriormente dalla crisi pandemica e dall'esplosione nel porto di Beirut nell'agosto del 2020. La crisi economica ha fortemente indebolito il sistema sanitario; farmaci e medicinali di base scarseggiano presso i distributori, gli ospedali e le farmacie.



L'Ordine di Malta in Libano è in prima linea nel fornire assistenza medica e sociale alle persone più vulnerabili attraverso gli 11 centri medico-sociali e i progetti presenti su tutto il territorio. Attive sette unità cliniche mobili che raggiungono le zone più remote del Paese. L'Associazione libanese dell'Ordine di Malta organizza inoltre campagne di prevenzione e sensibilizzazione contro tumori, malattie cardiache, e gestisce programmi per assistere le donne in gravidanza. Di recente l'Associazione ha inaugurato un nuovo centro medico a Beirut, in grado di assistere fino a 500 pazienti al giorno.



Di grande valore anche i progetti in ambito sociale sviluppati in stretta collaborazione con altre confessioni religiose presenti nel Paese, come con l'istituzione sunnita Dar El Fatwa, la fondazione El Sadr - una delle Ong sciite più influenti - e con la Fondazione Sheikh Abou Hassan Aref Halawi considerata l'istituzione principale e più rispettata all'interno della comunità drusa. (ANSAmed).





