Yemen: inviato Usa a Riad e in Oman, inviato Onu in Iran

BEIRUT - L'inviato speciale degli Stati Uniti nello Yemen, Tim Lenderking, ha iniziato una visita in Arabia Saudita e Oman per portare avanti gli sforzi diplomatici volti a rilanciare il processo di pace in Yemen. Lo riferiscono stamani media panarabi, mentre sono in corso in Svizzera negoziati inter-yemeniti per uno scambio di prigionieri tra le forze Huthi filo-iraniane e quelle lealiste sostenute da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.



La missione nel Golfo dell'inviato Usa coincide con quella dell'inviato Onu per lo Yemen, Hans Grundberg, in Iran, dove ha incontrato nelle ultime ore il capo della diplomazia iraniana Hossein Amir Abdollahian.



Una tregua nel conflitto in corso dal 2015 era iniziata lo scorso aprile ed era stata prorogata due volte fino alla scadenza, senza esser rinnovata, lo scorso ottobre. Finora i tentativi di Grundberg, di estendere la tregua per altri sei mesi sono falliti. Nei giorni scorsi Iran e Arabia Saudita hanno annunciato il raggiungimento di una intesa, mediata dalla Cina, per la ripresa dei rapporti diplomatici dopo 7 anni di gelo. Uno sviluppo che, secondo analisti, potrà facilitare la distensione anche nel conflitto yemenita.