Israele: media, 'visto di ingresso rifiutato a Borrell'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 MAR - Israele ha impedito negli ultimi tempi l'ingresso nel proprio territorio dell'Alto rappresentante Ue per gli Affari Esteri Josep Borrell. Lo ha riferito la radio militare secondo cui Borrell ha fatto richiesta diverse volte di recarsi in visita in Israele e in Cisgiordania, ma la risposta è sempre stata negativa.



Fonti del ministero degli Esteri hanno detto alla radio che Israele non apprezza il suo comportamento ed in particolare del finanziamento da parte dell'Ue di Ong palestinesi che in Cisgiordania "fanno opera di incitamento" contro Israele. "Non c'è alcun motivo di elargirgli premi" ha detto alla emittente una fonte anonima del ministero.



Una fonte dell'Unione europea ascoltata dalla emittente ha espresso totale stupore e ha affermato che l"Ue si attende adesso da Israele una conferma, oppure una smentita di questa notizia". (ANSAmed).





