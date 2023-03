Gaza: Hamas,'cambiamento ad al-Aqsa provocherebbe terremoto'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 MAR - Nell'imminenza dell'inizio del mese del Ramadan, che inizierà l'ultima settimana di marzo, il vice comandante dell'ala militare di Hamas, Marwan Issa, ha avvertito da Gaza Israele che ''nei prossimi giorni potrebbero verificarsi episodi significativi'' e che un tentativo da parte israeliana di alterare lo status quo nella moschea al-Aqsa di Gerusalemme ''provocherebbe un terremoto nella Regione intera''.



Issa si e' cosi' espresso in una intervista ad una emittente di Hamas, la prima da un anno a questa parte.



Ieri un altro avvertimento era giunto dal vice capo politico di Hamas, Salah al-Aruri, che ha messo in guardia Israele dal compiere atti ostili nei confronti dei palestinesi. Hamas - ha detto al sito ufficiale della sua organizzazione - non ha in programma alcuna escalation per il Ramadan. "Tutto dipenderà dai sionisti, se compiranno violazioni in Palestina e alla moschea al-Aqsa", a Gerusalemme.



Nell'intervista di oggi Issa ha espresso compiacimento per la determinazione alla lotta armata contro Israele che negli ultimi mesi e' andata sviluppandosi in Cisgiordania. ''Si e' cosi' creata una situazione senza precedenti'', ha affermato. Nel frattempo, ha avvertito, Hamas continua la propria politica di potenziamento militare e si prepara ''a difendere il popolo con tutta la forza se la situazione lo richiedesse''.



Nell'imminenza del Ramadan i responsabili israeliani alla sicurezza hanno preannunciato che lo stato di allerta sara' elevato sia nel territorio nazionale sia in Cisgiordania. A Gerusalemme la tensione potrebbe toccare l'apice all'inizio di aprile quando nella Citta' vecchia oltre al Ramadan si celebrera' anche la settimana pasquale ebraica, una circostanza che richiama masse di fedeli ebrei.. (ANSAmed).





