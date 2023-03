Al via il 34/mo vertice fra Portogallo e Spagna a Lanzarote

(ANSAmed) - LISBONA, 15 MAR - Il premier spagnolo Pedro Sánchez e il primo ministro portoghese, António Costa, hanno dato il via oggi ai lavori del 34/mo vertice Portogallo-Spagna, sull'isola di Lanzarote, nelle Canarie. Lo riporta l'agenzia di stampa spagnola Efe. I due leader politici sono accompagnati da diversi ministri di entrambi i governi. "Continuiamo a lavorare insieme per una relazione sempre più solida", ha scritto su Twitter Costa.



Il summit era iniziato informalmente ieri sera, con l'incontro fra i due leader più una nutrita delegazione di una decina di ministri sia portoghesi che spagnoli, nella casa-museo sull'isola dello scrittore José Saramago. "Il lascito di José Saramago unirà per sempre Spagna e Portogallo", ha affermato Sánchez stamani all'apertura dei lavori.



Temi cardine del summit iberico saranno lo scambio culturale, a circa cinquant'anni dalle date cruciali che segnarono nei due Paesi la transizione democratica, e lo scambio energetico, con il corridoio verde per gas e idrogeno da realizzare nei prossimi anni fra la città portoghese di Celorico de Basto e la spagnola Zamora. Il summit di Lanzarote segue di soli quattro mesi quello che si è già svolto lo scorso novembre a Viana do Castelo, in Portogallo, a causa della folta agenda spagnola, che nella seconda metà di quest'anno vede il semestre di presidenza europea e le elezioni legislative di dicembre.(ANSAmed).





