Qatar: procura, Claise resta alla guida delle indagini

(ANSAmed) - BRUXELLES, 14 MAR - Il giudice istruttore Michel Claise potrà continuare a condurre le indagini sul Qatargate. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Bruxelles, secondo quanto riferito dalla procura federale belga. I giudici hanno dunque respinto la richiesta di ricusazione del gip presentata dalla difesa dell'eurodeputato Marc Tarabella, finito in carcere il 10 febbraio scorso nell'ambito della maxi-inchiesta sulla trama di corruzione in seno al Parlamento europeo.



"Un mese fa abbiamo presentato un'istanza di ricusazione nei confronti del gip per legittimo sospetto. Rimaniamo convinti che si sia posta la questione dell'imparzialità del giudice e che i rischi di vedere violata la presunzione di innocenza fossero una realtà". Così l'avvocato di Tarabella, Maxim Toeller, ha commentato la decisione della Corte d'Appello di Bruxelles. "Se la procedura di ricusazione ha potuto ottenere un'istruttoria imparziale, non sarà stata vana", ha osservato il legale ribandendo la volontà di continuare "a difendere i diritti del signor Tarabella in qualunque momento e ovunque sia necessario farlo". Il difensore ha ricordato che l'eurodeputato belga "ha continuato a proclamare la sua innocenza sin dal primo giorno e respinge ogni accusa di aver mai ricevuto denaro o regali in cambio delle sue opinioni". (ANSAmed).





