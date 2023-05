Un treno di lusso italiano viaggerà negli Emirati Arabi

ROMA - La società Etihad Rail, operatore della rete ferroviaria nazionale degli Emirati Arabi Uniti, e Arsenale S.p.A., società italiana di ospitalità di lusso, hanno firmato ad Abu Dhabi un Memorandum of Understanding (MoU) per lo sviluppo di un treno di lusso che opererà negli Emirati Arabi Uniti e collegherà, in seguito, tutti i sei Stati del Golfo Persico (l'area del Consiglio di Cooperazione del Golfo). Lo rende noto l'ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti. "La nuova partnership porterà il treno di lusso italiano agli Emirati Arabi, condividendo il nostro stile di vita, la tecnologia e l'ospitalità di alto livello" è scritto in un tweet.