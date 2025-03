Petroliera greca colpita dagli Houthi ha passato Canale di Suez

IL CAIRO - Una petroliera greca, colpita e incendiata lo scorso agosto in un attacco dei ribelli yemeniti filoiraniani Houthi, con a bordo più di un milione di barili di petrolio, è stata rimorchiata in sicurezza attraverso il canale di Suez ed è ora nel Mediterraneo. Lo ha affermato lunedì l'autorità del canale.

"La petroliera Sounion è stata rimorchiata con successo da quattro rimorchiatori" attraverso il canale egiziano e ora "si stava dirigendo verso la Grecia", ha affermato il capo dell'autorità del canale di Suez Osama Rabie in una dichiarazione.

La Sounion è stata attaccata nel Mar Rosso lo scorso agosto dai ribelli Houthi, ha preso fuoco e perso potenza prima che il suo equipaggio di 25 membri venisse salvato da una fregata francese. Il suo carico avrebbe potuto creare un disastro ambientale catastrofico. Se la Sounion si fosse spezzata o fosse esplosa, avrebbe potuto causare una fuoriuscita di petrolio quattro volte più grande di quella causata dall'Exxon Valdez nel 1989 al largo dell'Alaska, hanno affermato gli esperti.

L'ultima tappa del viaggio della nave segue un'operazione durata mesi per trasferire il suo carico di 150.000 tonnellate di greggio su un'altra petroliera nel porto egiziano di Suez, dove è stata rimorchiata in sicurezza un mese dopo essere stata incendiata.

