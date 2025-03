In Marocco 134 sentenze per reati riciclaggio nel 2023, è record

RABAT - Il 2023 segna un anno cardine per l'uscita definitiva del Marocco dalla lista grigia della della Financial Action Task Force (GAFI).

Il rapporto annuale della presidenza della Procura conferma che anche sulla lotta al riciclaggio si è toccato un record: il numero dei casi trattati è arrivato a 821 nel 2023, rispetto ai 59 del 2018, mentre le sentenze pronunciate sono aumentate da 8 a 134. Meccanismi istituzionali più forti e coesi, maggiore cooperazione internazionale e un aumento delle competenze dei magistrati specializzati hanno fatto la differenza. Le 500 pagine del rapporto della Procura dedicano una sezione dettagliata al tema, e sottolineano il cambio di strategia per la lotta contro questa piaga della criminalità economica.L'aumentare del numero dei casi è stato costante, fino alla punta del 2019 quando sono stati trattati 229 casi. L'anno successivo, nel 2020, il dato è salito a 247 casi, prima di sperimentare una notevole accelerazione nel 2021 con 393 casi.

La tendenza si è ulteriormente accentuata nel 2022, un anno record che ha visto 922 casi trattati, prima di un leggero calo nel 2023 con 821 casi, cifra che rimane tuttavia quattordici volte superiore a quella del 2018. Di pari passo sono aumentate le sentenze contro il riciclaggio, da 8 a 134 in cinque anni, con l'81% condanne. Il documento dei magistrati marocchini presenta anche un'analisi dettagliata delle sanzioni comminate fino al 31 dicembre 2023. Tra tutte le sentenze emesse, le pene detentive da uno a due anni costituiscono la categoria più rappresentata con 116 decisioni, pari al 37% del totale. Seguono da vicino le sentenze leggere, inferiori a un anno di reclusione, con 108 casi, che rappresentano il 35% delle sentenze. Le assoluzioni, 58, corrispondono al 19% delle decisioni giudiziarie. Infine, le sanzioni più severe, che superano i due anni di reclusione, restano in minoranza con solo 29 casi, ovvero il 9% del totale. Quanto alla strategia messa in campo, uno dei pilastri si basa sull'accordo di partenariato firmato il 31 marzo 2022 tra la presidenza della Procura e la Banca Al-Maghrib, la banca centrale del Marocco che consente al pubblico ministero di inviare richieste di informazioni attraverso un sistema informatico dedicato. Nel 2023 le richieste inviate sono state 341. Il rapporto conclude che la lotta al riciclaggio resta "una priorità strategica" per il Marocco, che intende "consolidare la propria posizione di attore regionale impegnato a preservare l'integrità del sistema finanziario internazionale".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA