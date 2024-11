Tribunale di Gerusalemme respinge richiesta Netanyahu di rinvio

TEL AVIV - Il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha respinto la richiesta del primo ministro Benyamin Netanyahu di posticipare di 10 settimane l'inizio della sua testimonianza nel processo penale in cui è coinvolto, affermando che ha già avuto cinque mesi per prepararsi. Il team di difesa di Netanyahu aveva dichiarato che il primo ministro non era in grado di prepararsi a causa dei tempi stretti necessari per gestire una guerra su più fronti. Il tribunale afferma di aver concesso a Netanyahu un lungo periodo per la preparazione della testimonianza quando, a luglio, aveva fissato la data del 2 dicembre.





