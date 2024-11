Tv, 'Netanyahu pronto a offrire milioni per ogni ostaggio'

TEL AVIV - Secondo fonti di Channel 12, il primo ministro Benyamin Netanyahu è pronto a offrire ai rapitori degli ostaggi a Gaza "diversi milioni di dollari" per il rilascio di ogni sequestrato. Il premier garantirebbe un "passaggio sicuro" fuori da Gaza per i rapitori e le loro famiglie che rilasciano gli ostaggi, ha affermato un funzionario israeliano. L'ipotesi è stata discussa domenica durante l'incontro sugli ostaggi con il rappresentante del governo Gal Hirsch. Il funzionario ha sottolineato: "Non accadrà nulla sul campo finché non conosceremo i risultati delle elezioni statunitensi".





