Artemis Danza a Tunisi con "To be creative-Umanità in corso"

TUNISI - Torna a Tunisi da oggi al 30 giugno la Compagnia Artemis Danza con una serie di performance dal titolo "To Be Creative - Umanità in corso", coreografate da Monica Casadei e ispirate all'opera lirica. Le esibizioni avvengono nell'ambito del Festival della Creatività Italiana In Situ - Tunisi, organizzato dall'ambasciata d'Italia e dall'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, in sinergia con istituzioni, artisti e aziende italiane, comprende diverse iniziative che, per dieci giorni, dal 26 giugno al 6 luglio, animeranno le strade e la vita culturale della capitale tunisina, valorizzando l'architettura, il design, il cinema, il teatro, le arti visive, la storia, l'archeologia e l'artigianato del nostro Paese, e con essi la capacità di tutta l'Italia di coniugare tradizione e innovazione in stretto coordinamento con i cittadini tunisini. "To Be Creative - Umanità in corso" con i danzatori di Artemis Danza è pensata come una serie di azioni performative al melodramma nel suggestivo scenario del Presbiterio di Santa Croce nella Medina. L'idea di Monica Casadei è inserire la danza nel luogo che la ospita e ogni esibizione è un'esperienza unica. Un cammino, fisico e metaforico, fra le sfumature dell'essere "umani", un processo di scoperta di ciò che muove le nostre emozioni più profonde. Un concept originale, che reinventa e trasforma coreografie e suggestioni sonore per divenire un tutt'uno con il contesto che lo circonda. "To Be Creative - Umanità in corso" si concentra principalmente su un tratto distintivo della creatività italiana nel mondo: la musica legata al melodramma, soprattutto grazie al canto lirico, designato patrimonio immateriale dall'UNESCO.



Brani lirici tratti da opere come La Traviata, Il Barbiere di Siviglia, Madame Butterfly e Turandot, nonché elaborazioni musicali contemporanee composte da Fabio Fiandrini e Luca Vianini accompagnano le coreografie di Monica Casadei.



La tappa in Tunisia di Artemis Danza è realizzata con il sostegno di Regione Emilia-Romagna (Assessorato alla Cultura e Cultura d'Europa) e Ater Fondazione.

