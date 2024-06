Alleanza planetaria di 15 regioni contro riscaldamento climatico

MADRID - A Barcellona è nata un'alleanza planetaria fra 15 regioni dal clima mediterraneo per combattere il riscaldamento globale, che vede come capofila la Catalogna e la Bassa California e alla quale partecipa anche l'Emilia Romagna, segnala l'assessorato catalano per l'Azione climatica, ripreso dai media iberici.



I rappresentanti delle 15 regioni climatiche mediterranee, dall'Australia alle Americhe passando per l'Europa, si sono riuniti per la prima volta questa settimana a Cap de Creus, sul versante nordorientale della Catalogna, per condividere conoscenze sulla gestione della siccità, degli incendi boschivi e sul recupero delle coste. L'obiettivo della tre giorni di lavori, che si conclude oggi, è stringere un'Alleanza per essere presenti come gruppo di pressione ai vertici delle Nazioni Unite e condividere soluzioni al riscaldamento globale, che in queste regioni è particolarmente accelerato e superiore alla media globale.



Si tratta di zone sparse in tutto il globo, che condividono un clima mediterraneo, nonostante molte siano molto lontane dal bacino del Mare Nostrum. Fra queste, la Baja California (fra Messico e Stati Uniti), Biobo (Cile), l'Emilia Romagna, l'Occitania (Francia), Tangeri-Tetuan-Al Hoceima (Marocco), il Nuovo Galles del Sud (Australia), Rabat-Salé -Kenitra (Marocco), la Grecia Centrale, Santiago (Cile), Australia del Sud e Victoria (Australia) e Western Cape (Sudafrica).



Adottare misure congiunte per mitigare la crisi climatica e combattere la perdita di biodiversità, restaurare almeno il 30% degli ecosistemi distrutti, condividere conoscenza e aiutarsi in maniera mutua sono alcuni degli scopi dell'alleanza, i cui semi sono stati piantati al vertice del clima di Dubai per la Cop28 su iniziativa della Catalogna e la California. Ed è guardando alla prossima Cop29 che si terrà in Azerbaigian a dicembre che l'Alleanza si è costituita, determinata a fare gruppo di pressione, per proporre le 'best practices' nelle regioni climatiche mediterranee che contano decine di milioni di abitanti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA