A Tunisi conferenza panafricana sui flussi finanziari illeciti

TUNISI - Si apre oggi a Tunisi la prima Conferenza panafricana sui flussi finanziari illeciti (Pac), organizzata dall'Unione africana (Ua) sul tema: "L' agenda fiscale africana nella lotta ai flussi finanziari illeciti: dalle parole ai fatti." Questo evento di tre giorni fa parte dell'impegno costante della Tunisia per un'azione africana congiunta e il sostegno agli sforzi del continente per affrontare le sfide che deve affrontare, si legge in un comunicato del ministero tunisino degli Esteri.



La conferenza, alla quale parteciperanno funzionari governativi ed esperti internazionali, riflette anche l'interesse della Tunisia nel promuovere il buon governo, la lotta contro i flussi finanziari illeciti, la corruzione finanziaria, l'evasione fiscale e il trasferimento illegale di fondi all'estero, nonché il rafforzamento della legislazione che consente la restituzione dei fondi saccheggiati e sottratti all'estero. In programma discussioni sulle politiche per combattere i flussi finanziari illeciti nel contesto di uno sviluppo globale e sostenibile, in linea con l'Agenda 2063 per lo sviluppo africano.

