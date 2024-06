Presentato il Festival di Musica Sinfonica di El Jem

TUNISI - Torna dal 13 luglio al 17 agosto il tradizionale appuntamento con il Festival Internazionale di Musica Sinfonica di El Jem, giunto alla sua 37ma edizione. Luogo dei concerti il suggestivo anfiteatro romano di El Jem (chiamato anche piccolo Colosseo), dichiarato nel 1979 Patrimonio dell'Umanità, che ogni anno ospita questo appuntamento culturale ormai consolidato nel tempo, che attira anche molti turisti stranieri.

Il tema di questa edizione è 'Le notti di El Jem', proprio a sottolineare la magia che si crea nell'anfiteatro illuminato ad arte dalle candele nelle serate della manifestazione, hanno sottolineato gli organizzatori. In programma 8 concerti che sapranno catturare l'attenzione degli appassionati con la partecipazione di orchestre e artisti provenienti da Spagna, Austria Svizzera, Tunisia e Italia.

Si parte il 13 luglio con la "Carmen" di Bizet prodotta dal Teatro dell'Opera di Tunisi. Per l'Italia si segnala il concerto "Una sera all'Opera" dell'Orchestra da camera Accademia di Santa Sofia il 24 luglio, e l'esecuzione di un repertorio di musica classica e moderna di autori italiani da parte della Banda Musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Col.

Leonardo Laserra Ingrosso, il 27 luglio. Concerto quest'ultimo, che rientra in una serie di iniziative per la celebrazione del 250mo Anniversario di Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

Il Festival ha il sostegno del ministero tunisino del Turismo e dell'Artigianato e di altre istituzioni, tra cui l'ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA