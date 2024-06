Haniyeh: 'Israele ha fallito nella sua guerra contro Hamas'

ROMA - Israele non ha raggiunto nessun obiettivo in nove mesi di guerra contro Hamas e "genocidio" contro il popolo di Gaza. Lo ha affermato il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, durante una colloquio in Qatar con il ministro degli Esteri ad interim dell'Iran, Ali Bagheri. Secondo il leader di Hamas, Israele si trova in una situazione politica "terribile" e la sua posizione a livello internazionale si è deteriorata, riferisce Mehr, mentre le rivolte da parte del "fronte della Resistenza" in Libano e Yemen indicano "la maturità strategica delle nazioni della regione" e che è impossibile tornare alla situazione precedente all'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre, noto come "operazione tempesta Al-Aqsa".



Il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che è necessario impiegare tutte le capacità per costringere gli israeliani a "pagare un caro prezzo" per i loro atti di "aggressione e i crimini" contro la popolazione di Gaza mentre "la lotta contro gli occupanti israeliani non dovrebbe limitarsi alla sola resistenza armata" ma dovrebbe essere esercitata anche una "resistenza" a livello legale, politico e diplomatico al di fuori della Palestina.

