Migranti, ministro dell'Interno britannico oggi al Cairo

IL CAIRO - James Cleverly, ministro dell'Interno britannico, è oggi al Cairo, alla guida di una delegazione, per una visita in Egitto durante la quale discuterà del rafforzamento delle relazioni di cooperazione in materia di sicurezza tra Egitto e Gran Bretagna, in particolare su immigrazione e rifugiati. Lo fanno sapere fonti vicine al dossier. Durante la sua visita Cleverly incontrerà una serie di alti funzionari e personalità, tra cui il ministro degli Interni egiziano Mohamed Tawfiq.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA