'Israele fa campagna di influenza negli Usa a favore guerra'

NEW YORK - Israele ha organizzato e pagato lo scorso anno una campagna di influenza con messaggi pro-Israele indirizzati a legislatori e il pubblico americani per promuovere il sostegno alla guerra a Gaza. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il ministero degli affari della diaspora israeliano ha destinato all'operazione 2 milioni di dollari e ha assunto Stoic, società di marketing politico, per condurre la campagna che conta su centinaia di account falsi su X, Facebook e Instagram.

