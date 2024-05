Al via a Riad il salone internazionale dell'alimentazione

ROMA - Si terrà domani a Riad la seconda edizione del Saudi Food Show, il più grande e significativo salone del settore alimentare e delle bevande, che attira un'ampia gamma di espositori e acquirenti in tutto il mondo.

L'evento, creato in collaborazione con Gulfood, è considerato una piattaforma di primo piano per i produttori alimentari per promuovere i loro prodotti e ottenere informazioni sulle ultime tendenze del settore. Si potranno incontrare espositori provenienti da tutto il mondo che presenteranno i loro prodotti e servizi in diversi settori tra cui: alimenti freschi e surgelati, bevande, prodotti lattiero-caseari, carni e pollame, dolci e snack, prodotti biologici e salutistici, attrezzature e tecnologie per la produzione e la trasformazione alimentare.

Il Saudi Food Show dovrebbe ospitare oltre 1.000 espositori provenienti da più di 100 Paesi tra cui la Giordania che sarà presente con Trenta aziende giordane del settore alimentare. Il presidente dell'associazione degli esportatori giordani, Ahmed KhudariAbu Rahma, ha ribadito l'impegno della società nell'esplorare le opportunità di esportazione dei prodotti nazionali e nel facilitare l'accesso delle aziende ai principali mercati internazionali. Il salone si concluderà il 23 maggio.

