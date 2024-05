L'Onu stima: 'Ricostruire Gaza costerà tra i 30 e i 40 miliardi di dollari'

Per l'Onu la ricostruzione della Striscia di Gaza, devastata dalla guerra tra Israele e Hamas, costerà tra i 30 e i 40 miliardi di dollari. "Le stime del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) per la ricostruzione di tutta la Striscia superano i 30 miliardi di dollari, forse fino a 40 miliardi di dollari", ha precisato Abdallah al-Dardari, direttore dell'ufficio regionale per gli Stati arabi dell'agenzia. "La portata della distruzione è enorme e senza precedenti - ha aggiunto - Questa è una missione che la comunità internazionale non affrontava dalla Seconda Guerra Mondiale".



Il direttore dell'ufficio regionale per gli Stati arabi del Programma di sviluppo dell'Onu ha sottolineato che se la ricostruzione di Gaza dovesse essere portata avanti attraverso il processo tradizionale, "potrebbero volerci decenni, e il popolo palestinese non può permettersi questo lusso". "È quindi importante agire rapidamente per ricollocare le persone in alloggi dignitosi e riportare le loro vite alla normalità dal punto di vista economico, sociale, sanitario ed educativo.



Questa è la nostra massima priorità e deve essere raggiunta entro i primi tre anni successivi alla cessazione delle ostilità", ha detto ancora. Il funzionario Onu ha stimato in "37 milioni di tonnellate" il totale delle macerie accumulate in seguito ai bombardamenti e alle esplosioni: "Stiamo parlando di una cifra colossale, e questa cifra aumenta ogni giorno. Gli ultimi dati indicano che si sta già avvicinando ai 40 milioni di tonnellate". Secondo le stime riferite da Dardari "il 72% di tutti gli edifici residenziali sono stati completamente o parzialmente distrutti", e la ricostruzione deve essere "attentamente pianificata, efficiente ed estremamente flessibile, perché non sappiamo come finirà la guerra" e che tipo di governo verrà instaurato nella Striscia. (ANSAmed).





