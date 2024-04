L'Egitto rilascia 3.438 detenuti per Eid Al Fitr

IL CAIRO - Il ministero degli Interni egiziano ha annunciato il rilascio di 3.438 detenuti graziati dal presidente Abdel Fattah Al Sisi in occasione della celebrazione dell'Eid Al-Fitr, la festività di fine Ramadan. Il ministero ha esaminato i dossier dei detenuti nei centri correzionali e di riabilitazione in tutto l'Egitto che avevano scontato condanne parziali per determinare la loro idoneità alla grazia. Per il loro rilascio si è svolta una celebrazione presso il Centro correzionale e di riabilitazione del Cairo.

