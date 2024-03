Blinken: 'Inimmaginabile il veto Russia-Cina, ma andiamo avanti'

"Sulla risoluzione Onu abbiamo raccolto un sostegno forte ma c'è stato il veto di Russia e Cina. Noi abbiamo mostrato il senso di urgenza legato al cessate il fuoco che porti al ritorno a casa degli ostaggi, ma è inimmaginabile che alcuni Paesi non abbiano voluto seguire la nostra scia. Comunque c'è un un sostegno forte e la determinazione di molti Paesi ad arrivare a un cessate il fuoco per il rilascio degli ostaggi". Così il segretario di Stato Usa Antony Blinken, lasciando Tel Aviv, commenta lo stop del Consiglio di Sicurezza alla risoluzione Usa per colpa del veto di Cina e Russia.

