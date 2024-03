Sbarco di 91 migranti a sud dell'isola greca di Creta

ATENE - Un gruppo di 91 migranti è sbarcato sull'isola greca di Gavdos, a sud dell'isola di Creta, ha reso noto la Guardia costiera ellenica. Tra le persone identificate in 28 sono state trasferite in un centro di accoglienza a Creta, mentre in 63 rimarranno in un campo temporaneo allestito a Gavdos. La polizia ha anche annunciato di avere arrestato un 23enne sospettato di essere il trafficante che guidava l'imbarcazione, mentre non si conoscono ancora informazioni sull'origine dei migranti.



L'isolotto di Gavdos, con una superficie di 30 km quadrati e una popolazione di poche decine di abitanti, ha assistito negli ultimi tempi a un aumento degli sbarchi. Negli ultimi tre mesi si stima che circa 1.500 persone abbiano raggiunto la piccola isola partendo dall'Egitto e dalle coste della Libia.



In generale, il recente aumento dei flussi migratori verso la sponda meridionale di Creta sta diventando una crescente fonte di preoccupazione per il governo di Atene. La nuova rotta migratoria, descritta dalle autorità greche, parte dall'Egitto e prevede una tappa sulla costa libica, dove le imbarcazioni prendono il largo verso l'Europa. Fonti del ministero greco dell'Immigrazione hanno spiegato a Kathimerini che, nella maggior parte dei casi, le imbarcazioni partono dal porto di Tobruk (Libia), entrano nelle acque territoriali greche dopo un viaggio di due giorni e inviano un segnale di SOS alla Guardia costiera affinché i migranti - che non hanno a bordo acqua o cibo - vengano tratti in salvo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA