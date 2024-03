Netanyahu ribadisce: 'L'operazione a Rafah è necessaria'

TEL AVIV - L'operazione a Rafah, nel sud della Striscia, è "necessaria per raggiungere gli obiettivi della guerra di Israele contro Hamas". Lo ha ribadito il premier Benyamin Netanyahu in un incontro a Gerusalemme con il premier olandese, Mark Rutte, il quarto dall'inizio della guerra.



Netanyahu ha quindi ribadito che Israele vuole "rimpiazzare" l'Unrwa a Gaza con altre organizzazioni e per questo ha ringraziato l'Olanda di aver ritirato i finanziamenti all'agenzia dell'Onu. Poi ha respinto l'idea di "un riconoscimento unilaterale" di uno stato palestinese che sarebbe vista da Hamas "come una vittoria".

