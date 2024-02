Erdogan: 'Il mondo non ignori i crimini di Israele'

ISTANBUL - "Stiamo compiendo intensi sforzi per garantire che i crimini contro l'umanità commessi da Israele e la guerra non vengano ignorati sull'arena internazionale". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu.



"Stiamo portando avanti la nostra diplomazia affinché i Paesi islamici possano reagire e agire insieme contro l'oppressione di Israele a Gaza", ha aggiunto il leader turco. "La nostra lotta andrà avanti fino a che non sarà creato uno Stato palestinese indipendente, con una sovranità e integrità territoriale e Gerusalemme come sua capitale, in base ai confini del 1967", ha detto Erdogan.

