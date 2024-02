Algeria, il presidente del Senato riceve un leader di Hamas

ALGERI - Il presidente del Senato algerino, Saleh Goudjil, ha ricevuto Bassem Naeem, membro dell'ufficio politico di Hamas, e ha sottolineato la necessità di costringere l'occupazione israeliana a porre fine a quelli che ha definito "massacri genocidi". Lo riferisce un comunicato del Consiglio della nazione (la seconda camera del Parlamento algerino) diffuso ieri sera.



Il leader di Hamas si trova nel Paese nordafricano per una visita non annunciata di cinque giorni. L'incontro, spiega la nota, è stato un'altra occasione per "discutere gli sviluppi della tragica situazione di sicurezza e umanitaria a Gaza e nei territori palestinesi occupati, che soffrono di crimini israeliani documentati, che cercano di annientare il saldo popolo palestinese e di sfollarlo con la forza dalla sua terra".



Goudjil ha condannato "gli atroci massacri commessi dall'occupazione israeliana contro i palestinesi, di fronte a organizzazioni internazionali e una comunità internazionale negligente". Da parte sua, il leader di Hamas ha chiesto di intensificare gli sforzi per "raggiungere un cessate il fuoco globale a Gaza, porre fine al crimine di genocidio, lavorare per fornire aiuti umanitari e costringere l'occupazione israeliana ad attuare la decisione della Corte internazionale di giustizia".





