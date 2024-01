Ricavi record turismo egiziano nel 2023, 15 miliardi di dollari

IL CAIRO - I ricavi del turismo egiziano hanno battuto il record nel 2023, con 15 miliardi di dollari di entrate, più che nel 2010, prima della Rivoluzione, e più che nel periodo precedente alla pandemia di Covid. Lo afferma Said El Batouty, professore di macroeconomia internazionale ed economia del turismo all'Università Goethe di Francoforte, in Germania, e membro del gruppo consultivo della Commissione europea, della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece) e della Commissione europea dei viaggi (Etc), in un'intervista al Daily News Egypt.



In queste prima settimane del 2024 il turismo in Egitto ha risentito in parte della situazione geopolitica, ma, secondo l'economista, avrà modo di riprendersi, anche grazie al rinvio di viaggi già programmati, all'aumento dei collegamenti aerei e a una ripresa dei mercati e delle destinazioni asiatiche.

