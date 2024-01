Ong, raid aerei giordani uccidono donne e bambini in Siria

ROMA - L'Osservatorio siriano per i diritti umani in Siria ha confermato oggi che nei raid aerei giordani compiuti nelle ultime ore nella regione meridionale siriana di Suwayda, al confine con la Giordania, e nei quali sono state uccise 9 persone, sono morti anche donne, anziani e bambini.

Secondo le fonti, gli attacchi aerei, compiuti ieri da Amman in nome della lotta al contrabbando di anfetamine, hanno preso di mira abitazioni civili, presumibilmente abitate da trafficanti, sterminando due intere famiglie: un uomo, sua moglie e due figli e i due anziani genitori dell'uomo in un primo attacco; un uomo e i suoi due genitori in un altro attacco.

