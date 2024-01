Onu: 'Israele ha ripetutamente violato il diritto umanitario'

L'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato oggi che Israele ha ripetutamente mancato di rispettare il diritto umanitario internazionale da quando ha lanciato la sua offensiva a Gaza in risposta all'attacco di Hamas il 7 ottobre. Lo scrive la Reuters online.



"Abbiamo più volte evidenziato i ricorrenti fallimenti di Israele nel sostenere i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario: distinzione, proporzionalità e precauzioni nell'effettuare attacchi", ha affermato Elizabeth Throssell, portavoce dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti umani (Ohchr).

