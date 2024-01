Giordania: 'Israele è responsabile della violenza nel Mar Rosso'

La Giordania ha dichiarato che i "crimini di guerra" israeliani contro i palestinesi sono responsabili dell'accresciuta tensione regionale e della violenza nel Mar Rosso, che minacciano di innescare una guerra più ampia in Medio Oriente.



Il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, ha dichiarato che la comunità internazionale non è riuscita ad agire per fermare l'aggressione israeliana contro i palestinesi.



I suoi commenti sono arrivati dopo che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno lanciato raid contro obiettivi militari Houthi nello Yemen in risposta agli attacchi dei ribelli filo-iraniani contro le navi nel Mar Rosso .



"L'aggressione israeliana a Gaza e il suo continuo commettere crimini di guerra contro il popolo palestinese e la violazione del diritto internazionale sono responsabili delle crescenti tensioni nella regione", ha detto Safadi in un discorso riportato dai media statali. La stabilità della regione e la sua sicurezza sono strettamente legate, ha aggiunto.



"La comunità internazionale si trova a un bivio umanitario, morale, legale e di sicurezza. O si assume le proprie responsabilità e pone fine all'arrogante aggressione di Israele e protegge i civili, oppure permette al primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e ai suoi ministri estremisti di trascinarci in una guerra regionale che minaccia la pace nel mondo", ha detto Safadi ribadendo che le azioni militari israeliane contro i civili a Gaza soddisfano la definizione legale di genocidio.

