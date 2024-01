Un capo militare di Hezbollah ucciso in raid Israele in Libano

BEIRUT - Sale ancora la tensione fra Israele e Libano: un leader militare di Hezbollah è stato ucciso in un attacco israeliano in Libano, riferisce un funzionario della sicurezza libanese. Secondo i media di Beirut Jawwad Tawil, membro di Hezbollah, è stato ucciso in un raid aereo compiuto da Israele a Kherbet Selem, località 20 km a nord dalla linea di demarcazione con Israele. Era uno dei dirigenti delle operazioni di Hezbollah nel sud del Libano, riferiscono media panarabi e libanesi citando fonti della sicurezza locali, secondo cui Wissam Tawil (non Jawwad Tawil, come in precedenza riportato) dirigeva una sezione delle forze speciali di Hezbollah, le Forze Radwan.

L'ufficio stampa di Hezbollah ha pubblicato poco fa una serie di foto di Wissam Tawil, al fianco sia del capo degli Hezbollah, Hasan Nasrallah, sia del generale iraniano Qasem Soleimani, ex comandante della forza Qods dei Pasdaran iraniani, ucciso da un raid Usa 4 anni fa a Baghdad, sia di Imad Mughniye, capo militare di Hezbollah ucciso a Damasco nel 2008 in un attentato attribuito a Israele. Non è chiaro che ruolo ricoprisse Tawil ma media libanesi riferiscono che Hajj Jawwad era uno dei dirigenti delle forze speciali di Hezbollah nel sud del Libano, l'Unità Radwan, così chiamata in ricordo del nome di battaglia di Imad Mughniye, Hajj Radwan.

