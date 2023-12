Riunione ristretta Paesi Ue sui migranti con Piantedosi

BRUXELLES - Riunione informale, questa sera, del cosiddetto 'gruppo di Berlino', che raccoglie i ministri dell'Interno di alcuni Paesi membri dell'Ue tra i quali Italia, Francia e Germania. Alla riunione parteciperà Matteo Piantedosi, che poi rientrerà subito dopo in Italia: domani infatti il ministro dell'Interno sarà in Calabria con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola.



L'incontro di questa sera a Bruxelles avrà innanzitutto un tema sul tavolo, il Patto su migrazione e asilo. E servirà a chiarire alcuni punti del negoziato ancora poco stabili in vista dell'appuntamento del 7 dicembre, quando Consiglio Ue e Parlamento europeo si riuniranno nel trilogo per ultimare la trattativa sui testi della riforma. Il tema sarà inoltre al centro del Consiglio Affari Interni previsto sempre domani a Bruxelles.



L'altro dossier centrale della riunione ristretta di questa sera sarà invece quello del terrorismo, alla luce anche dell'attentato di Parigi di sabato scorso. Alla riunione saranno presenti anche la commissaria europea, Ylva Johansson, la presidenza di turno spagnola e quella del Belgio, che entrerà in carica il primo gennaio prossimo.