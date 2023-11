Tunisia: Abir Moussi annuncia sciopero fame in carcere

TUNISI - La presidente del Partito Destouriano libero (Pdl) Abir Moussi, rivale dichiarata del presidente Kais Saied, in carcere dal 3 ottobre scorso, ha annunciato in una lettera pubblicata dal suo partito, che osserverà uno sciopero della fame durante i 16 giorni della campagna internazionale di attivismo contro la violenza sulle donne. Moussi nella lettera si scaglia contro la ministra delle Donne domandandole come "non abbia potuto sentire che il suo governo sta per giustiziare una donna tunisina che crede nei valori della modernità e aderisce allo stato di diritto e alle istituzioni".



"Non ha sentito che il suo governo sta per commettere il più atroce crimine di violenza politica e il più atroce processo di tortura psicologica e fisica contro il leader del partito discendente dal pensiero illuminato di Bourguiba che ha istituito il Codice dello Statuto Personale in Tunisia?" domanda ancora, ritenendo "la sua detenzione forzata e realizzata con la falsificazione di notizie volte a ingannare l'opinione pubblica sull'esistenza di un reato mai avvenuto". Moussi ha annunciato quindi di iniziare uno sciopero della fame per protestare contro le ingiustizie di cui afferma di essere vittima, aggiungendo che invierà una lettera alle Nazioni Unite per mettere in guardia contro gli eccessi del regime in vigore.



Moussi era stata arrestata il 3 ottobre scorso, mentre si preparava a presentare ricorso all'ufficio protocollo del Palazzo presidenziale di Cartagine, in vista di un possibile ricorso al Tribunale amministrativo contro i decreti sulle elezioni locali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.



Tra le accuse mossele, il "tentativo di cambiare la forma di governo, incitamento dei cittadini ad armarsi gli uni contro gli altri, provocazione di disordini sul territorio tunisino, trattamento di dati personali senza il consenso dei proprietari e ostacolo alla libertà di lavoro", reati che possono arrivare a pene quali quella di morte, secondo i suoi avvocati.