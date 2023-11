TEL AVIV - Prosegue la corsa schiacciante del ministro Benny Gantz nel favore degli israeliani ai danni del premier Benyamin Netanyahu. Secondo un sondaggio pubblicato dal quotidiano Maaruv, il leader centrista - appena entrato nel governo di emergenza nazionale varato per la guerra a Gaza - è il preferito come premier dal 52% del campione contro il 26% per Netanyahu. Inoltre, il partito di Gantz 'Unione nazionale' avrebbe 40 seggi contro i 18 del Likud.