A El Hierro, Canarie, sbarcati 1.150 migranti in 48 ore

MADRID - L'isola spagnola de El Hierro (Canarie) ha sperimentato questa settimana un numero di sbarchi di migranti superiori al consueto: come reso noto dai servizi d'emergenza locali, nell'arco di circa 48 ore sono sopraggiunte oltre 1.150 persone, tutte a bordo di barche di legno solitamente utilizzate sulle coste dell'Africa Occidentale. A bordo delle imbarcazioni, riportano media locali, c'erano soprattutto persone provenienti da Paesi come Senegal e Gambia.



Le limitate capacità di accoglienza di migranti de El Hierro stanno portando le autorità a studiare alternative per gestire gli ultimi arrivi, anche con trasferimenti delle persone sbarcate su altre isole delle Canarie. Come scrive El País, mentre in passato El Hierro era più che altro una destinazione fortuita per i migranti intenzionati a raggiungere l'arcipelago spagnolo, ultimamente invece è diventato punto d'arrivo direttamente cercato da chi affronta questa pericolosa rotta migratoria.