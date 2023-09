A ottobre esercitazione navale congiunta Cina-Arabia Saudita

BEIRUT - Cina e Arabia Saudita terranno a ottobre la loro seconda esercitazione navale congiunta nell'arco di quattro anni: lo ha annunciato oggi il ministero della difesa cinese, in un momento in cui Pechino sta rafforzando le sue relazioni con Riad.



Le esercitazioni, chiamate "Blue Sword 2023", si terranno in ottobre nel Guangdong, una provincia nel sud della Cina, ha affermato il ministero cinese.



Secondo l'agenzia di stampa saudita ufficiale (Spa), i due Paesi avevano già effettuato esercitazioni navali congiunte nel 2019.



Queste esercitazioni avvengono mentre la Cina cerca di rafforzare le sue relazioni con Riad e ha assunto un nuovo ruolo di mediatore in Medio Oriente.



Quest'anno Pechino ha contribuito a mediare un accordo tra l'Arabia Saudita e l'Iran sostenuto da Damasco, due paesi rivali di lunga data, che ha portato al ripristino delle relazioni e alla riapertura delle rispettive ambasciate.