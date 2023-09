'Armi dagli Usa all'Anp via Giordania'. Netanyahu: 'Fake news'

TEL AVIV - Almeno 1.500 armi (fucili e mitragliatori) sarebbero state trasferite di recente da basi Usa in Giordania all'Autorità nazionale palestinese (Anp) tramite il valico di frontiera di Allenby. Lo ha affermato la Radio Militare israeliana, citando fonti palestinesi ma anche della sicurezza israeliana. Secondo le prime, l'Anp ha anche ricevuto di recente mezzi blindati. La notizia non ha trovato per ora conferma nè da parte del ministero della difesa israeliano, né dal Cogat, l'ente di governo israeliano di controllo sui Territori che dipende dal ministro delle Finanze Bezalel Smotrich (Sionismo religioso). Poi è stata smentita dal premier, Benyamin Netanyahu, come "fake news".



Secondo la Radio Militare, le armi sono state inviate in base a un accordo preso tra le parti nei recenti vertici di Aqaba (Giordania) e Sharm el Sheikh (Egitto) e sono destinate esclusivamente ad operazioni di anti-terrorismo delle forze speciali di sicurezza palestinesi e della polizia. Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir (Potenza ebraica) su X ha attaccato il premier Benyamin Netanyahu. "Se non dici con la tua voce che i rapporti sul trasferimento di armi ai terroristi dell'Anp non sono corretti, ci saranno - ha avvisato - ripercussioni. Se intendi operare per un governo Oslo II, informa i tuoi ministri e la gente e noi agiremo di conseguenza".



"Non c'e' limite alle fake news",ha replicato Netanyahu.



"Non c'e' stato alcun passaggio di armi all'Anp - ha aggiunto il premier - "da quando questo governo è entrato in carica".



"Abbiamo solo adempiuto ad un impegno preso dall'allora ministro della difesa Benny Gantz per la sostituzione - ha precisato Netanyahu - di veicoli blindati divenuti obsoleti" dell'Anp.



"Niente mezzi blindati, niente carri armati, niente kalashnikov e nulla del genere", ha concluso.