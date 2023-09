Libano: si riaccendono scontri armati in campo palestinese

BEIRUT - Si sono riaccesi in Libano scontri armati in un campo profughi palestinese alla periferia di Sidone, 40 km a sud della capitale Beirut. Si registrano almeno due feriti tra miliziani coinvolti negli incidenti. Lo riferiscono media locali, secondo cui i combattimenti tra uomini armati del partito palestinese Fatah e loro rivali locali hanno avuto luogo in una zona periferica del campo di Ayn al-Helwe, già teatro alcune settimane fa di intensi scontri tra fazioni rivali. In quei combattimenti 13 persone erano rimaste uccise.