Niger: numero due diplomazia di Algeri tenta mediazione

ROMA - L'Algeria, contraria a un intervento militare in Niger, sta proseguendo i suoi sforzi di mediazione con l'invio oggi nel paese africano del numero due della sua diplomazia, che ha incontrato tra gli altri il primo ministro nominato dal regime militare di Niamey, secondo fonti ufficiali citate dall'Afp. "Il segretario generale del ministero degli Esteri, Lounès Magramane, ha iniziato oggi una visita nella Repubblica del Niger", ha annunciato il ministero sul suo account X.



Secondo la radio nazionale del Niger La Voix du Sahel, Magramane ha incontrato il primo ministro del regime militare nigerino, Ali Mahaman Lamine Zeine, in presenza di alcuni membri del governo, tra cui i ministri della Difesa Salifou Mody, degli Esteri Bakary Yaou Sangaré, e della Giustizia Alio Daouda.



Da mercoledì, ricorda l'Afp, il capo della diplomazia algerina, Ahmed Attaf, è impegnato in una tournee in tre paesi dell'Ecowas (Nigeria, Benin e Ghana) su mandato del presidente Abdelmadjid Tebboune per delle "consultazioni sulla crisi in Niger e i mezzi per fronteggiarla". Questo viaggio rappresenta una tappa ulteriore negli "sforzi instancabili e continui messi in atto dall'Algeria per contribuire a una soluzione pacifica della crisi in Niger, al fine di prevenire un aumento dei rischi per questo paese vicino e fratello e per tutta la regione", ha precisato il ministero.



La diplomazia algerina non è nuova a mediazioni e tentativi di mediazioni, nel passato è già intervenuta per la soluzione di numerosi conflitti internazionali. Il 6 agosto, ricorda ancora l'Afp, il presidente Tebboune ha fatto sapere che rifiuta "categoricamente ogni intervento militare" esterno in Niger che rappresenterebbe, secondo lui, "una minaccia diretta per l'Algeria". "Non ci sarà nessuna soluzione senza di noi. Siamo i primi coinvolti", ha aggiunto durante un'intervista alla tv nazionale.



L'Algeria, la più grande nazione dell'Africa che condivide quasi 1.000 chilometri di confine con il Niger, è limitrofa di due paesi in preda a crisi profonde, il Mali e la Libia, e rifiuta l'apertura di un terzo fronte.



Dopo il colpo di Stato del 26 luglio in Niger, l'Ecowas (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) ha annunciato il 10 agosto l'intenzione di dispiegare una forza "per ristabilire l'ordine costituzionale in Niger". "Due paesi (Mali e Burkina Faso, ndr) sono pronti ad entrare nella battaglia (accanto al Niger, ndr)", ha sottolineato Tebboune, aggiungendo che in caso di intervento militare, "tutto il Sahel s'infiammerebbe".