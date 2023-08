In Libia scontri con 27 morti, oggi torna la calma a Tripoli

TRIPOLI - Il 'Consiglio sociale' di Soug el-Joumaa, settore a sud-est di Tripoli e roccaforte della Forza al-Radaa, ha riferito che la notte scorsa è tornata la calma a Tripoli dopo gli scontri di ieri che hanno provocato almeno 27 morti e oltre 106 feriti.



Da parte sua, il Centro di Medicina d'emergenza (Cmu) ha reso noto in un rapporto provvisorio pubblicato su Facebook che 234 famiglie sono state soccorse ed evacuate in seguito agli scontri tra la Brigata 444 e le forze di deterrenza 'Rada' in diverse zone della periferia sud-est della capitale. Evacuati anche numerosi medici e infermieri stranieri, che erano bloccati da lunedì notte nelle zone di combattimento a sud della capitale.



Tre ospedali da campo e circa 60 ambulanze sono stati utilizzati per aiutare i feriti ed evacuare i civili in aree più sicure.



I combattimenti sono iniziati dopo che il colonnello Mahmoud Hamza, comandante della Brigata 444, è stato arrestato lunedì scorso dalle forze di deterrenza 'Rada'. Nessuna informazione è stata data finora sui motivi del suo arresto. Come riportato ieri sera, Le forze di deterrenza 'Rada' hanno poi liberato Hamza.