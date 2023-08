Altri sbarchi di migranti a Lampedusa, solo ieri oltre 1.600

ROMA - Nella giornata di giovedì sono stati 1.604 i migranti sbarcati su 42 imbarcazioni sull'isola di Lampedusa. Poi, nella mattinata di oggi altri 201 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che le motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle hanno soccorso e agganciato 6 barchini salpati da Sfax, Hawaria e Kerkennah in Tunisia.



Salgono a 11, con un totale di 420 nordafricani, gli approdi sull'isola nel giro di poche ore.



Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove alle 7 di stamani, nonostante 681 persone siano state trasferite ieri, c'erano 2.115 ospiti.



Oggi, su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia scorterà al porto prima un gruppo di 600 che verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy per Porto Empedocle, poi altri 700 che verranno trasferiti con la nave Dattilo a Messina e, infine, in serata, altri 200 lasceranno l'isola con la motonave Cossyra sempre per Porto Empedocle.