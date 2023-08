Abu Mazen congeda molti dei suoi governatori

TEL AVIV - Il presidente palestinese, Abu Mazen, ha pubblicato oggi un decreto presidenziale in cui ha annunciato, a sorpresa e senza fornire spiegazioni, la rimozione dai loro incarichi di diversi governatori, Fra questi, precisa l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, figurano in Cisgiordania i governatori di Jenin, Nablus, Kalkilya, Betlemme, Hebron e Gerico. Sollevati dai loro incarichi anche i governatori di Gaza-Nord, Khan Yunes e Rafah, nella striscia di Gaza. La Wafa aggiunge che Abu Mazen ha ordinato la costituzione di un 'Comitato presidenziale' incaricato di esaminare i candidati per quegli incarichi rimasti vacanti.



Stupefatto il governatore di Gerico, Jihad al-Assal: "Nessuno - ha detto alla stampa - ci aveva preannunciato che saremmo stati sollevati dall'incarico. Non ne conosciamo ancora il motivo". Analoga la reazione di Akram Rajub, storico membro di Al-Fatah e governatore di Jenin, una delle città più turbolente della Cisgiordania per i frequenti scontri a fuoco fra miliziani e reparti dell'esercito israeliano: "Ho appreso dai media della decisione del Presidente. Non ne conosco le ragioni".