Tunisia: due studenti arrestati per una canzone satirica

TUNISI - Due studenti tunisini sono stati arrestati dopo avere pubblicato sui social media una canzone satirica che criticava la polizia e una legge che reprime il consumo di stupefacenti. Lo ha reso noto il loro legale. Dhia Nassir e Youssef Chalbi, di 26 e 27 anni, sono stati arrestati lunedì mentre uscivano da un caffè a Nabeul, nel nord-est del Paese, ha aggiunto Me Imen Souissi. Sulla base degli elementi raccolti dalla polizia, i due studenti sono stati posti in regime di custodia cautelare in attesa di comparire davanti al tribunale di primo grado previsto per martedì prossimo. La giustizia li accusa di aver "danneggiato altri tramite i social" e di aver "attribuito fatti inesatti ad un pubblico ufficiale" in un loro brano pubblicato su TikTok.



Nel loro video, i due studenti cantano una nota melodia dei cartoni animati, mentre il testo della loro composizione critica la polizia e la loro applicazione della legislazione penale relativa al consumo di cannabis.